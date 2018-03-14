قراقع: على الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته بتأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى

رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الصليب الأحمر الدولي، بالعودة وتحمل مسؤولياته في تأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى لأبنائهم المعتقلين بعد نقض سلطات الاحتلال لاتفاق وقع بين السلطة الوطنية والصليب في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، ينص على تولي فريق من السلطة ترتيبات تنفيذ هذه الزيارات.



وقال قراقع لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء: إن سلسلة من الاتصالات جرت مع الصليب الأحمر لضمان عودة برنامج الزيارة الثانية بأسرع وقت وأن يتولى الصليب هذه المهمة كونه صاحب الولاية في ذلك ولأن الزيارة حق أصيل للأسرى.



من جهة ثانية، رجح الوزير عيسى قراقع عقد المؤتمر الدولي المرتقب حول حقوق الأسرى نهاية الشهر الجاري، مؤكدا من جهة أخرى استمرار الأسرى في مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية وصولا إلى إضراب متدرج في شهر نيسان/ أبريل، والذي يشهد حلول مناسبة يوم الأسير الفلسطيني.