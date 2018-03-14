اللواء منصور: استهداف موكب الحمد الله نفذه محترفون وليس عملا فرديا

رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية، أن مسؤول قوى الامن الداخلي في غزة اللواء توفيق ابو نعيم، قدم بلاغا رسميا لرئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، حول ملابسات محاولة الاغتيال الاثمة التي وقعت في غزة امس. و



قال اللواء منصور في حديث خاص لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاربعاء: "إن التفجير خطط له ونفذ بدقة ما يدلل على انه ليس عملا فرديا وانما من فعل محترفين"، لافتا الى ان تفجير العبوة الاولى الحق اضرارا بثلاث مركبات احداها مصفحة ظن المجرمون ان رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات كانا داخلها.



وأضاف: "إنه حسب البلاغ فإن المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما تبلغ نحو 15 كيلوغراما".



وتابع: "إن العبوتين محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد"، موضحا أنه تم تفجير العبوة الاولى بينما ادى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً عن الاولى بهدف ضمان تحقيق هدف العملية.



وذكر أنه كان على تواصل مع اللواء ابو نعيم قبيل توجه رئيس الوزراء الى غزة للتأكد من الاجراءات الامنية، مضيفا ان الاخير ابلغه انه ضاعف عدد قوى الامن ثلاث مرات وقام بتمشيط المنطقة عدة مرات، واكد له ان الوضع آمن وانه يتحمل المسؤولية كاملة.



واشار الى ان التفجير وقع داخل مربع امني وسط انتشار لقوات الامن، مؤكدا انه بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل الا ان من يتحمل المسؤولية المباشرة هو قوى الامن في غزة، والتي تخضع لسيطرة حماس.



ودعا وكيل وزارة الداخلية الى تشكيل لجنة وطنية او دولية للتحقيق في ملابسات محاولة الاغتيال.