اسرائيل تُوقف تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة

اسرائيل تُوقف تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
قال مصدر خاص لـ "دنيا الوطن" أن الجانب المدني الإسرائيلي أبلغ الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية ممثلة باللاجنة الرئاسية لتنسيق البضائع بوقف جميع المعاملات والتنسيقات مع الدوائر المدنية الإسرائيلية مثل وزارة الاقتصاد والزراعة والمواصلات الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن القرار سيبدأ من اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه تم إلغاء أكثر من 20 شاحنة من التنسيقات الخاصة والتي كان من المقرر إدخالها الى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء بعد أن أعلنت الدوائر المدنية الإسرائيلية الإضراب عن العمل ضمن الاحتجاجات الإسرائيلية للمطالبة بحقوقهم المالية بوظائفهم، والضغط على حكومتهم للاستجابة لمطالبهم من خلال وقف العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونوه المصدر إلى أن البضائع التي لا تحتاج لتنسيقات خاصة تدخل بشكل طبيعي عبر معبر كرم أبو سالم، ولا يشملها الإضراب.

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