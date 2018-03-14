محلل مصري: نتنياهو سيواصل مسيرته السياسية ولا أحد سينافسه بالانتخابات المقبلة

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد الدكتور خالد سعيد، المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه طالما تم تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، فمن المحتمل أن يعمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تسوية خلافات الائتلاف الحكومي.



وأوضح سعيد في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن معظم استطلاعات الرأي، التي أُجريت في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الإعلان عن قضايا الفساد التي يخوضها نتنياهو، فإن كل المؤشرات تؤكد أنه كان في حالة تصاعد، منوهاً إلى أن الكثير من الشرائح الإسرائيلية تضع الآمال عليه.



وتوقع، أن يستمر نتنياهو في حكمه لفترة أطول، ومن الممكن أن يواصل مسيرته السياسية بعد إنهاء مدته، مشيراً إلى أنه أكثر الشخصيات الإسرائيلية ملاءمة لحماية نهج إسرائيل القائم على الاغتصاب والتدمير.



وفي السياق، أوضح سعيد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد بشكل كبير نتنياهو، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن جاريد كوشنر صهر ترامب، أعطى له فكرة بأن نتنياهو هو الوحيد القادر على إدارة الصراع العربي الإسرائيلي.



وقال: "ان مؤتمر أيباك الذي شارك فيه نتنياهو، وإعلان ترامب بأنه سيزور إسرائيل في الذكرى 70 لإقامتها، وأنه سيفتتح السفارة الأمريكية في القدس، كل ذلك، يؤكد أن نتنياهو يحظى بمكانة مهمة واستراتيجية لدى ترامب".



وحول ما إذا كان سيرشح نتنياهو نفسه في الانتخابات المقبلة، أشار المختص في الشأن الإسرائيلي إلى أنه ليس هناك شخصيات إسرائيلية، تستطيع أن تتولى الحكم مثل نتنياهو، لافتاً إلى أنه لايُوجد منافسون أقوياء يقفون أمامه.