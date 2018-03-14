وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

رام الله - دنيا الوطن

سلّم الدكتور علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البريد الفلسطيني مجموعة من الدراجات النارية ضمن خطة تطوير البريد، التي تنتهجها الوزارة، وذلك اليوم الأربعاء أمام مقر الوزارة برام الله.



وتسلّم موزعو البريد عشر دراجات نارية موزعة على المحافظات، وهي مخصصة لتوزيع البريد العادي، مما يزيد عدد الدراجات والسيارات المخصصة للبريد.



وأكد الدكتور موسى، أهمية هذه الدراجات في تطوير عمل البريد، وسرعة وصوله إلى المؤسسات الحكومية والمواطنين، كما أنها تسهل عمل موزعي البريد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المركبات والدراجات كوسيلة مهمة لتطوير البريد، إضافة إلى أتمتة أعمال البريد، والتي ستشهد انطلاقة مميزة هذا العام.



وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تدريب موزعي البريد، بالتعاون مع جهاز الشرطة، ومنحهم رخصة قيادة الدراجات النارية التزاماً بالقانون وتعليمات السلامة، وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وارتداء الملابس المخصصة للدراجات، حماية لهم وللأمانة التي ينقلونها.