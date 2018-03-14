"الأوقاف" وجمعية الرجاء للتنمية توقعان اتفاقية لإقامة مبنى رياضي في بيت حنينا









ودعا إلى ضرورة العمل بجد وتضافر كافة الجهود، خاصة المؤسسات والوزارات، التي تمتلك المؤهلات الكبيرة لدعم صمود القدس والمقدسيين.

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، مع رئيس جمعية الرجاء للتنمية الرياضية أحمد جابر، اتفاقية لإقامة مبنى أكاديمي رياضي للتدريب الرياضي، والتنمية الشبابية في بلدة بيت حنينا في محافظة القدس، والتي ستقام على مساحة 2000م من أراضي الوقف.وأوضح ادعيس، أن هذه الاتفاقية، تأتي في ظل مواجهة سياسة الاحتلال في القدس المحتلة، والهادفة إلى تهويدها، وطمس هويتها العربية والإسلامية.كما أعلن ادعيس أن الوزارة على استعداد تام لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مشاريع لدعم صمود المواطنين في القدس، عبر الاستثمار الأمثل لأراضي الوقف، بإقامة مشاريع تنموية وتربوية ورياضية عليها.وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال هي العائق أمام استثمار الأملاك الوقفية التي تتعرض للنهب، حيث صادرت سلطات الاحتلال وأقامت مقاطع كبيرة من جدار الفصل العنصري عليها، واستولت على الكثير من الأراضي لحماية المستوطنات.من جهته، أشار جابر إلى أن الجمعية تقدم الخدمات للشباب المقدسي، الذي يعاني من ويلات الاحتلال.