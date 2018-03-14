منها دولة مسلمة.. أكثر ثلاث دول تستورد الأسلحة من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) العبرية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن أكثر الدول التي تستورد الأسلحة من إسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن مبيعات الأسلحة لا تضمن الدعم في المنتديات الدولية، مشيرةً إلى أن الدول الثلاث التي تمثل الأسواق الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، هي الهند وفيتنام وأذربيجان تصوت بشكل شبه دائم ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.



وأضافت: "وفقاً للبيانات المحدثة التي أعدها معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي، فإن الهند تعد أكبر سوق للأسلحة بالنسبة لإسرائيل، حيث اشترت أسلحة إسرائيلية بقيمة 715 مليون دولار في 2017، بانخفاض طفيف عن مشترياتها في 2016 والتي بلغت 767 مليون دولار، وهذا يمثل زيادة مذهلة في زيادة مبيعات الأسلحة على مدار العقد الأخير".



وتعد إسرائيل ثاني أكبر مصدر للأسلحة بالنسبة للهند، متخلفة كثيراً عن روسيا التي باعت للهند أسلحة بـ 1.9 مليار دولار، ولكنها في منزلة متقدمة على كل من فرنسا والولايات المتحدة، بحسب البيانات.



ووفقاً لقاعدة البيانات، فإن فيتنام ثاني أكبر مستورد دفاعي من إسرائيل، حيث بلغت قيمة مشترياتها 142 مليون دولار في 2017 لتجعل من إسرائيل ثاني أكبر مورد لأسلحتها بعد روسيا.



وتابعت: "أما أذربيجان الدولة المسلمة الواقعة على حدود إيران، فتعتبر ثالث أكبر سوق أسلحة لإسرائيل، حيث اشترت أسلحة بـ 137 مليون دولار في 2017 بتراجع حاد عن قيمة مشترياتها في 2016 التي بلغت 248 مليون دولار، وتعد إسرائيل أكبر مورد أسلحة لأذربيجان".



وتعلق الصحيفة على المبيعات بقولها:" في الوقت الذي تمتنع فيه الهند أحياناً عن التصويت على موضوعات تتعلق بإسرائيل، يمكن أن تكون فيتنام وأذربيجان في عداد المصوتين الدائمين ضد تل أبيب".



وصنف المعهد إسرائيل بأنها خامس أكبر مورد أسلحة في العالم بـ 1.26 مليار دولار مبيعات العام الماضي، بعد روسيا وفرنسا وألمانيا، بحسب (جيروزاليم بوست).



وأردفت " كما تضع البيانات إسرائيل في المرتبة الـ 18 فيما يتعلق بتوريد الأسلحة، حيث أنفقت 528 مليون دولار على شراء الأسلحة العام الماضي، 97.5% منها قادمة من الولايات المتحدة والباقي من ألمانيا".



واستوردت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية، كمية أسلحة من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا.