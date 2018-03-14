فلسطين وجنوب افريقيا تبحثان التعاون السياحي المشترك

رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة وسفير جنوب إفريقيا السيد أشرف سليمان، سبل تطوير وتدعيم التعاون الثنائي المشترك في المجال السياحي ومجال استقطاب وفود سياحية جديدة الى فلسطين، جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة معايعة لسعادة السفير والوفد المرافق له في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.



في بداية اللقاء رحبت الوزيرة معايعة بسعادة السفير مؤكدة أهمية تدعيم وتطوير افاق التعاون الثنائي المشترك وبالأخص في المجال السياحي مع جنوب افريقيا، متحدثة عن أهمية فلسطين كمقصد سياحي مستقل وقادر على جذب الوفود السياحية من مختلف بقاع الأرض، وهو ما ترجم بحصول فلسطين على لقب الوجهة السياحية الأكثر نموا في النصف الأول من العام 2017



و تطرقت معايعة للحديث عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي الفلسطيني من خلال فتح أسواق جديدة وتذليل العقبات امام القطاع السياحي الفلسطيني والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لرفع اسم فلسطين عاليا في اهم المحافل السياحية العالمية، وبالأخص بعد انتهاج فلسطين لمجموعة من الأنماط السياحية والتي عملت على اثراء السلة السياحية التي تمتلكها فلسطين، لتكون رافد إضافة في اعداد السياح القادمين الى فلسطين، مؤكدة بان هذه الأنماط عملت على جذبت وفود سياحية جديدة الى فلسطين.



واكدت وزيرة السياحة والاثار على أهمية بناء برامج سياحية مشتركة بين فلسطين وجنوب افريقيا من خلال تدعيم وتطوير التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الجنوب افريقي، مما ستعمل هذه البرامج على زيادة اعداد الوفود السياحية الجنوب افريقية القادمة الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.



وبدورة فقد أكد السفير سليمان على أهمية المجال السياحي لكلا الطرفين، متطلعا لمزيد من العمل الثنائي المشترك في هذا المجال، ومزيد من التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات السياحية بين الجانبين.



وتباحث الجانبان حول سبل تنظيم رحلات تعريفية لمسؤولي القطاع السياحي الخاص في كلا الجانبين وذلك للاطلاع عن كثب على الإمكانيات السياحية لدى الجانبين بالإضافة لتنظيم زيارة لوفد اعلامي من جنوب افريقيا الى فلسطين للاطلاع على الواقع السياحي الفلسطيني، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المجال السياحي ومجال تدريب العاملين في القطاع السياحي لدى الجانبين وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في هذا المجال.