نقابة المعلمين تنظم وقفة للمطالبة بحقوق موظفي وزارة التربية

نقابة المعلمين تنظم وقفة للمطالبة بحقوق موظفي وزارة التربية
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
عقدت نقابة المعلمين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً، أمام مقر وزارة التربية والتعليم وسط مدينة غزة؛ وذلك للمطالبة بحقوق المعلمين وحل مشكلاتهم، وإعادة رواتبهم المقطوعة، بسبب الانقسام الفلسطيني.

وطالبت النقابة، حكومة التوافق بالعمل على رفع الإجراءات عن الموظفين، ووقف التقاعد المبكر، والانخراط الفعلي لحل مشكلة الموظفين، داعيةً وزير التربية والتعليم صبري صيدم والحكومة الفلسطينية، لحفظ حقوق الموظفين.

وأكدت النقابة، على ضرورة الإسراع في دمج وتسكين موظفي قطاع غزة، وحفظ استحقاقاتهم الإدارية والمالية، وكذلك استيعاب موظفي العقود لعام 2014- 2017 وضمانها.

ودعت النقابة، الحكومة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والراعي المصري لتحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإنقاذ منظومة التعليم من الانهيار، مشددة على ضرورة تجسيد التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية، والمحافظة على منظومة التعليم حفظاً للأجيال من الضياع.

فيديو: جانب من الفعالية
 

أخبار ذات صلة

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

&#34;الأوقاف&#34; وجمعية الرجاء للتنمية توقعان اتفاقية لإقامة مبنى رياضي في بيت حنينا

"الأوقاف" وجمعية الرجاء للتنمية توقعان اتفاقية لإقامة مبنى رياضي في بيت حنينا

فلسطين وجنوب افريقيا تبحثان التعاون السياحي المشترك

فلسطين وجنوب افريقيا تبحثان التعاون السياحي المشترك

الوزيرة الأغا أمام لجنة أممية: القدس عربية فلسطينية كانت ومازالت وستبقى

الوزيرة الأغا أمام لجنة أممية: القدس عربية فلسطينية كانت ومازالت وستبقى

صور: &#34;معاً&#34; و&#34;أوكسفام&#34; تنظمان لقاءً تشاورياً حول دعم المنتجات الغذائية الوطنية

صور: "معاً" و"أوكسفام" تنظمان لقاءً تشاورياً حول دعم المنتجات الغذائية الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

&#34;الأوقاف&#34; وجمعية الرجاء للتنمية توقعان اتفاقية لإقامة مبنى رياضي في بيت حنينا

"الأوقاف" وجمعية الرجاء للتنمية توقعان اتفاقية لإقامة مبنى رياضي في بيت حنينا

فلسطين وجنوب افريقيا تبحثان التعاون السياحي المشترك

فلسطين وجنوب افريقيا تبحثان التعاون السياحي المشترك

عربي

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

منوعات

فيديو: سلمى رشيد تكشف عن سبب اختفاء زوجها عن الأنظار

فيديو: سلمى رشيد تكشف عن سبب اختفاء زوجها عن الأنظار

فيديو يظهر جورج وسوف وهو يدخن منذ طفولته

فيديو يظهر جورج وسوف وهو يدخن منذ طفولته

سناء عكرود​ تتكلم لأول مرة عن ظهورها عارية مع محمود حميدة

سناء عكرود​ تتكلم لأول مرة عن ظهورها عارية مع محمود حميدة

فيديو وصور: عدسات الصحفيين تلتقط هيلاري كلينتون وهي تنزلق

فيديو وصور: عدسات الصحفيين تلتقط هيلاري كلينتون وهي تنزلق