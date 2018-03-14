نقابة المعلمين تنظم وقفة للمطالبة بحقوق موظفي وزارة التربية

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خاص دنيا الوطن - آن العقادعقدت نقابة المعلمين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً، أمام مقر وزارة التربية والتعليم وسط مدينة غزة؛ وذلك للمطالبة بحقوق المعلمين وحل مشكلاتهم، وإعادة رواتبهم المقطوعة، بسبب الانقسام الفلسطيني.وطالبت النقابة، حكومة التوافق بالعمل على رفع الإجراءات عن الموظفين، ووقف التقاعد المبكر، والانخراط الفعلي لحل مشكلة الموظفين، داعيةً وزير التربية والتعليم صبري صيدم والحكومة الفلسطينية، لحفظ حقوق الموظفين.وأكدت النقابة، على ضرورة الإسراع في دمج وتسكين موظفي قطاع غزة، وحفظ استحقاقاتهم الإدارية والمالية، وكذلك استيعاب موظفي العقود لعام 2014- 2017 وضمانها.ودعت النقابة، الحكومة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والراعي المصري لتحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإنقاذ منظومة التعليم من الانهيار، مشددة على ضرورة تجسيد التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية، والمحافظة على منظومة التعليم حفظاً للأجيال من الضياع.