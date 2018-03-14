صور: "معاً" و"أوكسفام" تنظمان لقاءً تشاورياً حول دعم المنتجات الغذائية الوطنية

خاص دنيا الوطن – محمد جلونظم مركز العمل التنموي "معاً"، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع مؤسسة (أوكسفام)، لقاءً تشاورياً بعنوان "حماية المنتجات الغذائية الفلسطينية المصنعة"، في مطعم (اللايت هاوس) على شاطئ بحر غزة، ضمن سلسلة لقاءات لمراجعة الأنظمة والقوانين المرتبطة بدعم المنتجات المحلية، والتعرف على دور كل من الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتنمية المنتجات الغذائية الوطنية.وقالت داليا أبو عمرو مسؤولة حملات المناصرة في مركز "معاً": إن أهمية هذه الورشة لتعزيز صمود المزارعين من خلال تطوير وحماية المنتجات الوطنية، لما تلاقيه من منافسة شديدة من خلال المنتجات المستوردة.وعبرت أبو عمرو عن أملها بالوصول إلى آلية عمل واضحة تدعم المنتجات الفلسطينية، وخاصة المنتجات الغذائية المصنعة في قطاع غزة.بدوره، قال المستشار المالي وائل الداية: إن الورشة ستتناول عدة محاور منها: دعم المنتجات المحلية، ودور المؤسسة في الإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد لدعم هذه المنتجات من خلال السياسات التي تمارسها.وأشار إلى أن هناك عرضاً تقديمياً لبعض القوانين والأنظمة التي تضبط دعم المنتج الوطني، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه القوانين.من جانبه، أكد عبد الناصر عواد، مدير الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة وضعت مجموعة من السياسات والقوانين التي تعمل على حماية المنتج المحلى، بشكل يحفظ للمستهلك منتجاته المحلية ذات جودة عالية وأسعار منافسة.ولفت إلى أن الوزارة، تتابع جودة المنتج، بحيث يكون منافساً من خلال جودته، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على الحد من الواردات؛ لتجعل للمنتجات المحلية حصصاً أكبر، وزيادة عدد العاملين، والتخفيف من انتشار البطالة في غزة.