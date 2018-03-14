العجز المالي (449) مليون دولار... هل قلصت (أونروا) مساعداتها الإغاثية؟

خاص دنيا الوطن

قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، عدنان أبو حسنة، إن العجز المالي للمؤسسة الدولية يبلغ نحو (449) مليون دولار، لافتاً إلى أن (أونروا) ستقدم تفصيلات واضحة لاجتماع الدول المانحة، المقرر غداً في إيطاليا.



وأوضح أبو حسنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن (أونروا) أجرت اتصالات مكثفة مع الدول العربية والمانحة قبل انعقاد المؤتمر من أجل ضمان نجاحه، وسد العجز الذي تعاني منه وكالة الغوث، مشدداً على أنه من المبكر لأوانه الحديث عن أي مخرجات متوقعة للمؤتمر الدولي.



وأضاف أبو حسنة، أن (أونروا) لم تقلص أي من خدماتها، ولن تعمل على ذلك، وستبذل كافة الجهود من أجل ضمان استمرارية عملها في خدمة اللاجئين، وتقديم المساعدات الإغاثية لهم.



يذكر، أن حوالي 90 دولة، ستشارك غداً الخميس في مؤتمر دولي للمانحين، من أجل بحث أزمة وكالة الغوث، وسبل تعويض العجز المادي الذي تسبب به القرار الأمريكي، بتقليص المساعدات عن المؤسسة الدولية.