المحمود: خمسة مستويات لتمكين الحكومة في قطاع غزة

المحمود: خمسة مستويات لتمكين الحكومة في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حكومة الوفاق، يوسف المحمود، إن تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، يتطلب في هذه المرحلة خمسة مستويات، على حماس أن تمكنها فيها".

وأضاف المحمود، في تصريحات إذاعية، الأربعاء: "تتمثل هذه المستويات بملفات الجباية، والأمن الداخلي الشرطة، والدفاع المدني، وهي مربط الفرس حالياً، إضافة لموضوع الموظفين القدامى".

وأكد أن هذه المستويات الخمسة، كفيلة بأن تحقق المصالحة الوطنية فوراً، موضحاً أنها ليست من الصعوبة بمكان على الإطلاق.

وتابع: "على حركة حماس، أن تنفذ هذه المطالب، وهي ليست شروطاً، وإنما مطالب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وعندما قمنا بتحميل حماس مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنما نحملها المسؤولية عما جرى بصفتها ما زالت تتحكم بالأمن في المحافظات الجنوبية، ومن يتحكم بالأمن تقع عليه المسؤولية كاملة".

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن حركة حماس، هي التي تتحمل المسؤولية عما جرى، متابعاً: "نحن أيضاً أول من حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة".

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