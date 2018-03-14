فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السلطات اللبنانية، ملهى ليليًا في العاصمة بيروت، بعد انتشار مقطع مصور لراقصات بملابس "عارية".

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق، فقد قال: بشأن إقفال مرقص (تعرية) في العاصمة بيروت، فبعد إطلاع وزير الداخلية على فيديوهات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، طلب من قيادة قوى الأمن الداخلي، التحري عن الموضوع، وإقفال الملهى.

كما أصدر أمراً بتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة، فيما نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة مدينة بيروت بيانًا رسميًا مرفوقًا بشريط فيديو، أكدت فيه إغلاق الملهى الليلي.

إلى ذلك، أًصدر محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، قراراً حمل الرقم (623/ ب) قضى بإقفال ووضع الاختام على الملهى الليلي بالشمع الأحمر.

وكلف شبيب مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت لتنفيذ هذا القرار.

شاهد تصريحات محافظ بيروت زياد شبيب..

 

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