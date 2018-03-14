سجن نائب "أحمدي نجاد" بتهمة الفساد

رام الله - دنيا الوطن

أودعت السلطات الإيرانية، حميد بقائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، السجن، تنفيذاً لحكم بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بقضايا فساد.



وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن النيابة العامة في طهران كشفت خبر اعتقال "المحكوم وأودعوه السجن"، حيث إنه متهم باختلاس أموال، والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً.



يُذكر، أنه سبق سجن بقائي في 2015، سبعة أشهر، لأسباب مجهولة، وأثناء توليه مهماته تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.



وكان بقائي، نائباً للرئيس المحافظ أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لولايتين بين 2005 و2013 ، ومديراً لمكتبه خلال ولايته الثانية، ويقيمان علاقات وثيقة.