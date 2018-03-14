سجن نائب "أحمدي نجاد" بتهمة الفساد

سجن نائب "أحمدي نجاد" بتهمة الفساد
الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ونائبه حميد بقائي
رام الله - دنيا الوطن
 أودعت السلطات الإيرانية، حميد بقائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، السجن، تنفيذاً لحكم بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بقضايا فساد.

وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن النيابة العامة في طهران كشفت خبر اعتقال "المحكوم وأودعوه السجن"، حيث إنه متهم باختلاس أموال، والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً. 

يُذكر، أنه سبق سجن بقائي في 2015، سبعة أشهر، لأسباب مجهولة، وأثناء توليه مهماته تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.

وكان بقائي، نائباً للرئيس المحافظ أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لولايتين بين 2005 و2013 ، ومديراً لمكتبه خلال ولايته الثانية، ويقيمان علاقات وثيقة.

أخبار ذات صلة

من هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد &#34;مايك بومبيو&#34;؟

من هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد "مايك بومبيو"؟

&#34;الكائنات الفضائية&#34;.. ترامب يعلن عن نوع جديد من القوات في بلاده

"الكائنات الفضائية".. ترامب يعلن عن نوع جديد من القوات في بلاده

فرنسا.. اعتقال خمسة أشخاص بشبهة دعم تنظيمات مسلحة

فرنسا.. اعتقال خمسة أشخاص بشبهة دعم تنظيمات مسلحة

ميركل تبدأ ولايتها الرابعة في قيادة ألمانيا

ميركل تبدأ ولايتها الرابعة في قيادة ألمانيا

نتنياهو يُنهي أزمة حكومته باتفاق أطراف الائتلاف الحكومي

نتنياهو يُنهي أزمة حكومته باتفاق أطراف الائتلاف الحكومي

ترامب يُقيل وزير الخارجية تيلرسون ويُعيّن بديلاً عنه

ترامب يُقيل وزير الخارجية تيلرسون ويُعيّن بديلاً عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تعميق نظام &#34;الأبرتهايد&#34; يعكس عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته

الخارجية: تعميق نظام "الأبرتهايد" يعكس عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته

فيديو: ما هي مهام منظمة أبطاء بلاحدود في قطاع غزة؟

فيديو: ما هي مهام منظمة أبطاء بلاحدود في قطاع غزة؟

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ&#34;يوسف جبارين&#34; من السفر

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ"يوسف جبارين" من السفر

عربي

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

منوعات

فيديو وصور: عدسات الصحفيين تلتقط هيلاري كلينتون وهي تنزلق

فيديو وصور: عدسات الصحفيين تلتقط هيلاري كلينتون وهي تنزلق

فيديو: بعد عامين.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

فيديو: بعد عامين.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بصق على فتاة.. هذا الفيديو تسبب بإيقاف أشهر مذيع بريطاني

بصق على فتاة.. هذا الفيديو تسبب بإيقاف أشهر مذيع بريطاني

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها