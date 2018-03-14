العالول: سنبذل جهداً لإنقاذ المصالحة رغم محاولة اغتيال الحمد الله

العالول: سنبذل جهداً لإنقاذ المصالحة رغم محاولة اغتيال الحمد الله
محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)
خاص دنيا الوطن
أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن محاولة اغتيال رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، هدفه إعاقة مسيرة المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية.

وقال العالول: "لا يمكن أبداً أن نسمح بأن تحقق هذه الأعمال أهدافها، ومن أجل ذلك فإن مسيرة المصالحة مستمرة، وسنبذل كل الجهد من أجل إنقاذها".

وفي السياق، أعرب العالول عن أمله بأن يتحقق التمكين الحقيقي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المصالحة شيء مهم واستراتيجي، قائلاً: "نحن الذين نعرف ما مدى الضرر الذي أصاب القضية الفلسطينية، نتيجة الانقسام، ومن أجل ذلك يجب على الجميع، أن يبذل جهده للتمكين الحقيقي للحكومة، للذهاب الى خطوات أوسع لاستعادة الوحدة".

ولفت إلى أنه لو حصلت عشرات الحوادث، فإن المصالحة الفلسطينية هدف استراتيجي بالنسبة لحركة (فتح)، مؤكداً أن الجهد متواصل، لتوحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة كل التحديات المقبلة.

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