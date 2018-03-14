الكنيست يَحظُر سفر نواب القائمة المشتركة

الكنيست يَحظُر سفر نواب القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
حظرت ما تسمى بـ (لجنة الأخلاق) في الكنيست الإسرائيلي، النواب في القائمة العربية المشتركة من السفر للخارج، بحجة أن الجهات الداعية تدعم مقاطعة إسرائيل.

وكان من المفترض، أن يغادر أعضاء الكنيست يوسف جبارين وحنين زعبي من القائمة المشتركة في جولة خارجية لإلقاء محاضرات.

وهذه هي المرة الأولى، التي تعقد فيها اللجنة جلسة استماع وفقًا للقواعد الجديدة التي تنص على أنها "ستفكر في رفض سفر أعضاء الكنيست إلى الخارج، في حال كانت الجهات الداعية تدعم مقاطعة إسرائيل، وتناصر حركة المقاطعة BDS".

وذكرت اللجنة حول قرار المنع: "أن المنظمة التي ترغب في دعوتك، هي في قائمة المنظمات التي أعدتها وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام، والتي تتعامل مع منظمات المقاطعة التي تعمل ضد إسرائيل، وبعد النظر في الأمر، وفحص المعلومات المقدمة، قررت اللجنة عدم الموافقة على سفرك".

وتعقيبًا على القرار، قال النائب جبارين: "إن حظر السفر يشكل انتهاكًا خطيرًا لحريتي كنائب في الكنيست، مؤكدًا أن المشاركة في المؤتمرات، وإلقاء الخطب هي جزء أساسي من دوري كشخصية عامة".

وشدد بالقول "إنه من غير المعقول عدم السماح لي بالقيام بهذا الدور".

وأكد جبارين، أنه يفكر في تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد التعديل الأخير "للقواعد الأخلاقية التي تحظر السفر".

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