إضراب احتجاجي في مدارس غزة الحكومية

رام الله - دنيا الوطن

عمّ إضراب شامل، اليوم الأربعاء، كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة، احتجاجًا على ما ورد في بيان نقابة المعلمين، بسبب عدم صرف رواتبهم، ورفضاً للتقاعد الإجباري المفروض على المعلمين".



وقال البيان: إن "أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات مغلقة اليوم، رفضًا للتقاعد المالي المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة بغزة كاملة، أسوة بمعلمي السلطة برام الله، ورفضاً للإجراءات المتخذة بحق غزة".



وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام، دعمت فعالية نقابة المعلمين إلى إضراب المدارس ومرافق وزارة التربية والتعليم.



وقالت النقابة: إن تمكين الحكومة، يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين، ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية، وسلم رواتب موحد، وصرف رواتبهم كاملة، والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.