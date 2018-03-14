ضميري: طبيعة استهداف موكب رئيس الوزراء تُدلل على أن العمل ليس فردياً

ضميري: طبيعة استهداف موكب رئيس الوزراء تُدلل على أن العمل ليس فردياً
اللواء عدنان الضميري
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان ضميري، أن طبيعة وقوة المتفجرات التي استخدمت في الاعتداء على موكب رئيس الوزراء أمس تدلل على أن العمل ليس فردياً، وإنما تقف وراءه جهة لها خبرة بهذه الأعمال.

وبين ضميري لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن الوقت الذي أخذته عملية التحضير لهذا العمل الإجرامي وموقعه على الشارع العام، وقربه من معبر بيت حانون يشير إلى مسؤولية حماس عن هذا العمل، وإن لم يكن بشكل مباشر، فقد يكون بعلم مسبق، أو بمساهمة في تمرير المخطط.

وأكد ضميري، أن هذا العمل يهدف إلى الإضرار بالمصالحة والتهرب من دفع استحقاقاتها، وفي مقدمتها، تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها.

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