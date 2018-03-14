عريقات: مُحاولة اغتيال رئيس الوزراء ليست عملاً فردياً وإنما جريمة

عريقات: مُحاولة اغتيال رئيس الوزراء ليست عملاً فردياً وإنما جريمة
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات: إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء د رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ليست عملاً فردياً، وإنما جريمة خُطط لها لزرع ثقافة الإجرام والفوضى والفلتان في ذهن شعبنا، الذي يقاوم الاحتلال ويبني الدولة.

وأكد عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن الجهة التي قامت بمحاولة الاغتيال، تسعى من وراء جريمتها لشق الصف الوطني من جهة، والالتفاف على القيادة الفلسطينية، وإيجاد قيادة بديلة.

وفيما يتعلق بالمؤتمر، الذي عقدته الإدارة الأمريكية في واشنطن بشأن إغاثة غزة، شدد عريقات على أن القيادة الفلسطينية قاطعته، وترفض المشاركة في هكذا مؤتمر، يتحدث عن دولة في قطاع غزة، ويسعى لتدمير مشروعنا الوطني.

وأضاف عريقات، أنه في الوقت الذي تواصل فيها أمريكا انحيازها للاحتلال، الذي  يحاصر القطاع من جهة، وينتهك حقوق المواطنين، ويستمر في اعتداءاته، تستمر في  إملاءاتها المجحفة بحقوق شعبنا، وبذات الوقت، تقطع مساعداتها عن (أونروا) من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ&#34;يوسف جبارين&#34; من السفر

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ"يوسف جبارين" من السفر

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

مراقب الدولة الإسرائيلي ينشر تقريرًا حول عملية &#34;الجرف الصامد&#34;

مراقب الدولة الإسرائيلي ينشر تقريرًا حول عملية "الجرف الصامد"

النيابة الإسرائيلية تنوي شطب لائحة اتهام ضد جنديين قتلا فلسطينيًا

النيابة الإسرائيلية تنوي شطب لائحة اتهام ضد جنديين قتلا فلسطينيًا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ&#34;يوسف جبارين&#34; من السفر

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ"يوسف جبارين" من السفر

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

عربي

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

منوعات

بصق على فتاة.. هذا الفيديو تسبب بإيقاف أشهر مذيع بريطاني

بصق على فتاة.. هذا الفيديو تسبب بإيقاف أشهر مذيع بريطاني

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها