عريقات: مُحاولة اغتيال رئيس الوزراء ليست عملاً فردياً وإنما جريمة



وأكد عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن الجهة التي قامت بمحاولة الاغتيال، تسعى من وراء جريمتها لشق الصف الوطني من جهة، والالتفاف على القيادة الفلسطينية، وإيجاد قيادة بديلة.





وفيما يتعلق بالمؤتمر، الذي عقدته الإدارة الأمريكية في واشنطن بشأن إغاثة غزة، شدد عريقات على أن القيادة الفلسطينية قاطعته، وترفض المشاركة في هكذا مؤتمر، يتحدث عن دولة في قطاع غزة، ويسعى لتدمير مشروعنا الوطني.



وأضاف عريقات، أنه في الوقت الذي تواصل فيها أمريكا انحيازها للاحتلال، الذي يحاصر القطاع من جهة، وينتهك حقوق المواطنين، ويستمر في اعتداءاته، تستمر في إملاءاتها المجحفة بحقوق شعبنا، وبذات الوقت، تقطع مساعداتها عن (أونروا) من جهة أخرى.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات: إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء د رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ليست عملاً فردياً، وإنما جريمة خُطط لها لزرع ثقافة الإجرام والفوضى والفلتان في ذهن شعبنا، الذي يقاوم الاحتلال ويبني الدولة.