الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

فيديو أرشيفي: 10 حقائق لا تعرفها عن الجيش القطري

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش القطري، أنه يمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.وقال اللواء ركن طيار حمد مبارك الدواي، قائد قوات الدفاع الجوي الأميري في الجيش القطري، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، أمس الثلاثاء: "إن دولة قطر تمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم"، وذلك وفقاً لصحيفة (الشرق) القطرية.وأضاف: "نشأة قوات الدفاع الجوي الحديثة، جعلها تبدأ من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والمستجدات العالمية في هذا الشأن، كما أن الدعم اللامحدود من القيادة العليا، جعلها تمتلك أفضل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم".وأكد الدواي، أن العمل جار لتنفيذ مشاريع مستقبلية في إطار التحديث والتطوير في عمليات التسليح والتدريب، وتعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي، وتأهيل منتسبيها وفقاً للخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقوات المسلحة القطرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأشار الدواي إلى أن انعقاد (ديمدكس) في ظل الظروف الراهنة، وما تتعرض له قطر من حصار جائر، يمثل تحدياً كبيراً، ويعكس مدى الدعم الذي توليه الدولة لهذا الحدث العالمي، والجهد الذي يقوم به المسؤولون عن التنظيم.ولفت قائد قوات الدفاع الجوي الأميري إلى أن "النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018) هي الأكبر منذ تنظيمه لأول مرة عام 2008 من حيث المشاركات الدولية، وعدد الدول المشاركة والوفود الزائرة"، موضحاً أن هذا التوسع الكبير في المشاركات، يعكس الثقة الكبيرة في دولة قطر، وقيادتها السياسية، ودورها في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي، وتثبيت السلام في المنطقة.وتأتي هذه التصريحات من الجيش القطري، في ظل استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.