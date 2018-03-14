لليوم الـ 28.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

لليوم الـ 28.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يواصل نحو 450 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال، لليوم الـ 28 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الإداريون، مقاطعة المحاكم الإدارية، بدءاً من الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أُعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

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