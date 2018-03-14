عودة 260 موظفاً إلى عملهم في هذه الوزارة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، قراراً يقضي بإعادة 260 موظفاً إلى عملهم في المحافظات الجنوبية.





وأوضح صيدم، في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة، بما يضمن سير العمل فيها، ويخدم المسيرة التعليمية.





وأشار صيدم إلى أن مديريات التربية، ستتواصل مع هؤلاء الموظفين، بغرض مراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة.





يُشار إلى أن هذا القرار، سبقه قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في المحافظات الجنوبية، ليصبح مجمل العدد 1460 موظفاً.

رام الله - دنيا الوطن