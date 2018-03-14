انخفاض على مؤشر غلاء المعيشة خلال شباط

رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شباط/ فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.



وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء في تقرير صدر عنه، اليوم الأربعاء، حول مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر شباط 2018، أن انخفاض المؤشر وصل إلى 0.27% في قطاع غزة، وبمقدار 0.22% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في الضفة الغربية.



وعزا التقرير السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين إلى انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 9.44%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 7.20%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.45%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.49%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.13%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 4.55%، وأسعار البيض بنسبة 3.72%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.79%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.75%، وأسعار الطحين بنسبة 1.30%.



وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر المرصود مع نظيره عام 2017 تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.94%، بواقع 1.59% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.44% في القدس، وبمقدار 0.37% في قطاع غزة.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.27%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 15.29%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 9.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 7.36%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.10%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.80%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.26%، وأسعار الأرز بمقدار 2.13%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.81%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 7.98%، وأسعار الطحين بنسبة 2.15%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.76%.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شباط مقارنة مع كانون الثاني 2018، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 20.65%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.26%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.39%، وأسعار الأرز بمقدار 1.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 22.57%، وأسعار البيض بنسبة 3.62%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 2.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.62%.



في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.71%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.34%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.12%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 2.93%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.84% وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.76%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 5.31%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.94%.