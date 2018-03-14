من هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد "مايك بومبيو"؟

من هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد "مايك بومبيو"؟
مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيراً للخارجية، متوقعاً أن يقوم بعمل رائع في وظيفته الجديدة.

وفيما يلي ثماني معلومات عن وزير الخارجية الجديد، الذي عينه ترامب، ليحل محل الوزير المقال ريكس تيلرسون، بحسب صحيفة (بوسطن غلوب) الكندية و(بي بي سي):

1- عمره 54 عاماً وبدأ حياته العسكرية عام 1986.

2- أصبح عضواً في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2010 عن ولاية كنساس، وعمل في لجنة الاستخبارات بالمجلس، وعرف أنه من الصقور، فيما يخص قضايا الأمن القومي.

3- لعب دوراً كبيراً في تحقيقات الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية عام  2012. 

4- انتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بقوة، بسبب إبرام الاتفاق النووي مع إيران.

5- في كانون الثاني/ يناير 2017، تولى بومبيو منصب مدير الـ (سي آي إيه).

6- يقلل من شأن المعلومات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

7- يعد من صقور التيار المناوئ لروسيا، ويعارض إغلاق معتقل غوانتانامو.

8- يرى أن القائمين على التحقيقات في سجون الـ (سي آي إيه) وطنيون يقومون بواجبهم، في تعليقه على صدور تقرير مجلس الشيوخ حول التعذيب فيها.

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