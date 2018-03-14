اشتية: تفجير الحمد الله جريمة تتساوق مع مخطط تصفية القضية

اشتية: تفجير الحمد الله جريمة تتساوق مع مخطط تصفية القضية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) د. محمد اشتية: إن التفجير في قطاع غزة، الذي استهدف موكب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، جريمة تتساوق مع مخطط تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وإفشال المصالحة وتحويل الانقسام إلى انفصال دائم ما بين الضفة وغزة.

وأوضح اشتية، أن ما جرى يجعلنا أكثر تصميماً على تحقيق المصالحة، داعياً حركة حماس إلى تمكين الحكومة بشكل كامل من القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن حركة حماس، هي من تسيطر على قطاع غزة، وتتحمل مسؤولية ما جرى.

وشدد اشتية على أن شعبنا يرفض الاعتداء على قيادته الوطنية ويناضل في سبيل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين، موضحاً أن وعي الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه ووحدته أفشلت كل مشاريع التصفية، وكذلك مشاريع الشرذمة والانقسام رغم ما تعرض له شعبنا من عدوان وحصار واستيطان.

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