"الكائنات الفضائية".. ترامب يعلن عن نوع جديد من القوات في بلاده

"الكائنات الفضائية".. ترامب يعلن عن نوع جديد من القوات في بلاده
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن إمكانية ظهور نوع جديد من القوات لدى بلاده، قائلاً: "استراتيجيتي الفضائية الوطنية الجديدة تقر، بإمكانية وجود عمليات عسكرية في الفضاء الخارجي، كما في الأرض وفي السماء وفي الماء، بل يمكن أن يكون لدينا قوات فضائية، لدينا قوات جوية، يمكن أن يكون هناك فضائية وبرية وبحرية".

وأضاف ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إنه في البداية لم يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد، ولكن بعد ذلك توصل إلى استنتاج مفاده: أن الفكرة كانت ممتازة، وقال ترامب: "ربما نحن بحاجة للقيام بذلك، وهذا يمكن أن يحدث".

وفي وقت سابق، كان ممثلو البنتاغون والقوات الجوية ضد إنشاء نوع جديد من القوات، لأن المنافع المحتملة، من وجهة نظرهم، لا تبرر إجراء تغييرات تنظيمية واسعة النطاق.

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