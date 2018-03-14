فرنسا.. اعتقال خمسة أشخاص بشبهة دعم تنظيمات مسلحة

فرنسا.. اعتقال خمسة أشخاص بشبهة دعم تنظيمات مسلحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة مكافحة "الإرهاب" في فرنسا خمسة أشخاص، يشتبه بأنهم ساعدوا مسلحين، غادروا فرنسا للانضمام إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.

وقال مسؤول قضائي لوكالة (أسوشيتد برس): "إن أربعة رجال وامرأة واحدة، اعتقلوا أمس الثلاثاء، في منطقة إيزيري جنوب شرقي البلاد، للاشتباه في انضمامهم إلى جماعة مسلحة، وتقديم دعم مالي للمسلحين".

ويعتقد المحللون، أن الخمسة سيظلون رهن الاحتجاز، حتى يقرر القاضي، ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أولية لهم أم لا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتحدث المسؤول شريطة التكتم على هويته لأن التحقيقات مستمرة.

وكانت السلطات الفرنسية، قد قالت الشهر الماضي، إنه تم إحباط هجومين متطرفين محتملين في فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير.

فيديو أرشيفي: اعتقال أربعة أشخاص في فرنسا كانوا يخططون لهجمات مسلحة

 

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