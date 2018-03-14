قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

فيديو أرشيفي: قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية غربي صعدة

رام الله - دنيا الوطنحررت قوات الشرعية اليمنية، سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، بمديرية نهم محافظة صنعاء، فيما قتل تسعة من عناصر جماعة الحوثي في الضالع.وقال العقيد عبد الله الشندقي الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن المعارك مع جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من جماعة الحوثي وعشرات الجرحى".وأضاف الشندقي: "تم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، واستعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها الجماعة خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني".من جهة أخرى، قُتل تسعة من عناصر جماعة الحوثي، في معارك عنيفة ضد الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن معارك دارت بين ‏الجانبين إثر هجوم شنته الجماعة الحوثية على ‏مواقع الأساس، الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف المصدر: "إن الجيش تمكن من صد الهجوم، وأوقع تسعة قتلى من عناصرها، إضافة إلى جرح ستة آخرين.