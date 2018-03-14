قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت قوات الشرعية اليمنية، سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، بمديرية نهم محافظة صنعاء، فيما قتل تسعة من عناصر جماعة الحوثي في الضالع.

وقال العقيد عبد الله الشندقي الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن المعارك مع جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من جماعة الحوثي وعشرات الجرحى".

وأضاف الشندقي: "تم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، واستعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها الجماعة خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني".

من جهة أخرى، قُتل تسعة من عناصر جماعة الحوثي، في معارك عنيفة ضد الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن معارك دارت بين ‏الجانبين إثر هجوم شنته الجماعة الحوثية على ‏مواقع الأساس، الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف المصدر: "إن الجيش تمكن من صد الهجوم، وأوقع تسعة قتلى من عناصرها، إضافة إلى جرح ستة آخرين.

فيديو أرشيفي: قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية غربي صعدة

 

أخبار ذات صلة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ&#34;يوسف جبارين&#34; من السفر

تفاصيل جديدة حول منع السلطات الإسرائيلية لـ"يوسف جبارين" من السفر

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

مؤسسة (فاتن) تناقش خطتها الاستراتيجية المقبلة (2019- 2021)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

الحمد الله إلى روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)

عربي

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

منوعات

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها