ميركل تبدأ ولايتها الرابعة في قيادة ألمانيا

ميركل تبدأ ولايتها الرابعة في قيادة ألمانيا
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
بدأت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، ولايتها الرابعة في هذا المنصب، بعدما تأخر ستة أشهر في مواجهة التحديين الشعبوي، وإصلاح الاتحاد الأوروبي.

ويفترض، أن ينتخب النواب الذين تم انتخابهم في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي ميركل مستشارة قبل ظهر اليوم، ثم تقسم اليمين قبل أن تعقد أول اجتماع حكومي حوالى الساعة ( 16.00) بتوقيت غرينتش.

ونقلاً عن وكالة (فرانس برس)، ستقود ميركل بلداً هزه الانتعاش التاريخي لليمين القومي، ممثلاً بحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائباً.

ونجح هذا الحزب في الاستفادة من الذين خاب أملهم من المواقف الوسطية لميركل، والذين شعروا بالاستياء من القرار، الذي اتخذته في 2015 لاستقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء في ألمانيا.

وقال أحد المقربين من ميركل، طالباً عدم كشف هويته "من الممكن جداً ألا يصمد هذا التحالف أربع سنوات".

وستزور ميركل في الأيام المقبلة باريس، لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي.

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