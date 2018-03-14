الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين، بينهم أسيران محرران، من بلدات السيلة الحارثية، وصانور، وسيريس في محافظة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين المدرس خالد عبد العزيز جرادات، ومحمد يحيى طحاينة، بعد اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ومداهمة منزليهما، كما داهمت منزل المواطن محمد الشلبي وفتشته واستجوبت ساكنيه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال ،الأسير المحرر طارق نايف العيسة، بعد اقتحام منزله في بلدة صانور، والمواطن قسام مأمون نجم بعد اقتحام بلدة سيريس جنوب المحافظة، ومداهمة منزله وتفتيشه.

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