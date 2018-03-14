العاهل الأردني: القمة العربية مهمة لتوحيد المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية القمة العربية المقبلة، في تنسيق توحيد المواقف العربية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا) الأردنية.



جاء ذلك، خلال لقاء جمع العاهل الأردني مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أمس الثلاثاء، في قصر الحسينية، والذي هدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الأوضاع على الساحة الإقليمية.