الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ وربيعياً

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ وربيعياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو  اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2018/03/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/03/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
 
السبت 2018/03/17: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 21-10 18-9 16-8 بيت لحم 21-10 18-9 16-8
رام الله والبيرة 20-9 17-8 15-7 طولكرم 23-12 21-11 20-9
نابلس 22-11 19-10 17-9 قلقيلية 23-12 21-11 20-9
جنين 24-13 22-12 20-11 سلفيت 21-10 18-9 16-8
طوباس 24-13 22-12 20-11 روابي 22-11 19-9 17-8
الخليل 20-9 17-8 15-7 غزه 22-14 20-12 19-11
أريحا 29-16 26-15 24-14 خانيونس 22-14 20-12 19-11
الأغوار الشمالية 27-14 24-13 22-12 رفح 23-13 21-11 20-10
والله تعالى أعلم

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