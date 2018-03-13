حماس: استهداف موكب الحمد لله تعطيل لمسار المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة موقفها كان واضحًا ومباشرًا بأن محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في غزة هو عمل مدان ومستنكر، مضيفَا أن الحركة طالبت من الأجهزة الأمنية في غزة أن تسارع إلى الكشف عن الفاعلين وتقدمهم للعدالة.



وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث هو استهداف لمسار المصالحة الذي دفعت حماس به بقوة وتنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة بحكم أغلبيتها في المجلس التشريعي وسلمت المعابر والوزارات، لافتًا الي أن حماس قدمت الكثير من أجل إنجاح هذه المصالحة.



وأشار قاسم، الي أن حماس استهجنت مبادرة حركة فتح بعد أقل من دقيقة من وقوع الحادث وتوجيه الاتهام الينا، موضحًا أن هناك اتفاقات مرتبطة بمواعيد محددة للتعامل مع الملف الأمني بغزة.