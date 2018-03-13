فيديو: ماذا قالت والدة رئيس الوزراء عن استهداف موكبه بغزة؟

فيديو: تعليق والدة رئيس الوزراء على استهداف موكبه بغزة

رام الله - دنيا الوطنعلقت والدة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على حادثة استهداف موكبه في قطاع غزة، الثلاثاء، بقولها، إن ما حدث عدوان خارج عن إرادة الشعب الفلسطيني وقانونه ونطاقه، مضيفةً: "الله ينتقم من الفعالين".وأضافت والدة الحمد الله، وفق ما أوردت فضائية النجاح الإخبارية: "ابني ماشي بطريقوا وهو ابن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحب القطاع أكثر، واتكالنا على الله".وتابعت: "رامي ابن الشعب وهو مع كل مظلوم ولا يحب الظالمين، وهو ابن الجميع وخدم الجميع، وهو ليس نادماً على عمله، ولله يحرر بلدنا على يد رئيس الدولة أبو مازن".