العاروري: استهداف رئيس الوزراء محاولة من الاحتلال للعبث بالساحة الفلسطينية

العاروري: استهداف رئيس الوزراء محاولة من الاحتلال للعبث بالساحة الفلسطينية
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس -صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
دان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، حادثة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله، اليوم الثلاثاء، شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنها محاولة من الاحتلال الإسرائيلي وعملائه للعبث في الساحة الفلسطينية، وتخريب جهود المصالحة وإحباط الدور المقدر لمصر الهادف إلى إنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد العاروري في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية سيتصدون لكل المحاولات التي تهدف لعرقلة جهود المصالحة، والعودة بشعبنا للخلف، ومحاولات تمرير صفقة القرن على حساب القضية الفلسطينية.

وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة يدركون أن كل محاولات التخريب في الساحة الفلسطينية، ومحاولات تعطيل مسار المصالحة والتوافق الوطني، تهدف إلى تمرير ما يسمى بصفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي لن نسمح بتمريره نحن وشعبنا وكل قواه الحية".

وطالب العاروري، حكومة الوفاق، وعلى رأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعدم الالتفات إلى هذه المحاولات، والعمل بشكل جاد من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومباشرة عملها بشكل جاد في قطاع غزة.

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