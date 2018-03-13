صور: اللواء ضميري يطمئن على صحة جرحى استهداف موكب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطناطمأن اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، على صحة جرحى استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، السبعة الذين أصيبوا خلال استهداف موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة شمال قطاع غزة.وزار اللواء ضميري الجرحى، الذين يتلقون العلاج في المستشفى الاستشاري، وهنأهم بالسلامة، وتمنى لهم الشفاء التام والعاجل، وقال: إن الذين يقفون وراء هذا الاعتداء الآثم ستطالهم العدالة آجلاً أم عاجلاً، وإن حركة حماس تتحمل مسؤولية هذا الاعتداء الآثم.وقال: إن مدبري الحادث، ومن يقف وراءهم، ويساندهم لن يجنوا غير الفشل، وإن القيادة ستزداد تمسكاً بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، والوقوف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من ممارسة مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.