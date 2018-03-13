الشرطة تَضبط وتُتلف 800 مركبة غير قانونية

ودعا البيان جميع المواطنين إلى عدم قيادة المركبات غير القانونية، ومن يمتلك هذه المركبات، ضرورة تسليمها للشرطة، نظراً لخطورتها الكبيرة على حياتهم وسلامتهم، مؤكداً مواصلة الجهود للقضاء تماماً على هذه الظاهرة الخطيرة.



رام الله - دنيا الوطنبتعليمات مستدامة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، ضبطت وأتلفت الشرطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال الثلاثة أيام الماضية 800 مركبة غير قانونية بمحافظات الخليل، ضواحي القدس، رام الله وبيت لحم.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه واستمراراً لجهود الشرطة الهادفة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة خلال الثلاثة أيام وبالتعاون وإسناد من الأجهزة الأمنية، بتنفيذ حملات على هذه المركبات في محافظات الخليل، ضواحي القدس، رام الله وبيت لحم، تم خلالها ضبط وإتلاف 800 مركبة غير قانونية، وجاءت عملية الإتلاف بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات.وأضاف البيان، بأن ملاحقة هذه المركبات، سيستمر تنفيذاً لتعليمات اللواء عطا الله، والقيادة السياسية والأمنية، والذي يُعتبر عملاً مستداماً للشرطة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين، وتُرتكب فيها الجرائم دون القدرة على تحديد مالكها، ومن خلالها تقع حوادث السير، حيث بلغ عدد الوفيات، بسبب حوادث الطرق 20 حالة وفاة، منهم ست بالمركبات غير القانونية منذ بداية العام الجاري.