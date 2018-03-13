الخضري: استهداف موكب رئيس الوزراء تكريس للانقسام واستمرار لحصار غزة

الخضري: استهداف موكب رئيس الوزراء تكريس للانقسام واستمرار لحصار غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال زيارته قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الحادث منبوذ من الكل الفلسطيني.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 13-3-2018 على أن" الحادث يهدف لتكريس الانقسام، وضرب جهود المصالحة، وخلط للأوراق، وإدامة الحصار والمعاناة في غزة"، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي الرد الأبلغ.

وقال "نحن في وقت صعب وحساس، وقضيتنا بحاجة لكل الجهود المخلصة، وهذا الاستهداف الخطير، يُضعف الكل الفلسطيني".

وأضاف الخضري "إننا أبناء شعب واحد وقضية واحدة، وكل التحديات تفرض علينا رص الصفوف والوحدة، لعدم تحقيق أهداف هذا التفجير، ولإفشال كل مخططات ضرب الوحدة".

وناشد الخضري، الشقيقة الكبرى مصر باستمرار جهودها الُمقدرة والمهمة في الاستمرار لإنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، رغم الواقع المنقسم والصعب.

وأضاف "لكن بهذه الجهود الكريمة المصرية، يبقى بصيص أمل، وهي صِمَام أمان لشعبنا وقضيتنا".

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