مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

مصر والسعودية تُدينان استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت مصر عن إدانتها بـ "أشد العبارات" المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن "جمهورية مصر العربية تهنئ الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، بنجاة رئيس الوزراء"، مؤكدةً أن "مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية، ستبوء بالفشل".

وأوضح البيان، "أن مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شؤون دولتهم، وفق رؤية موحدة وشاملة، تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

في ذات السياق، دانت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أثناء دخوله لقطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن "هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام".

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المصدر المسؤول، أكد على توحيد الصف الفلسطيني، بما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة.

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