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شؤون فلسطينية
اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة
2018-03-13
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رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة.
وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن حالة المواطن وصفت بالمتوسطة.
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