اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة.



وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن حالة المواطن وصفت بالمتوسطة.