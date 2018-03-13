مجدلاني يشيد بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وإقامة الدولة

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني خلال لقاءه رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي اليوم بمكتبه بمدينة رام الله بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف.وتحدث د. مجدلاني عن اخر المستجدات السياسية والتطورات الراهنة .وفي بداية اللقاء، رحب د.مجدلاني بالمهندس الشيوخي ، مشيدًا بصمود شعبنا ويتمسكه بحقوقه الوطنية وبالمشروع الوطني والشرعية ، موضحاً أهمية دور اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في تعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة في القضية الفلسطينية، وفي الحفاظ على المشروع الوطنى.كما ثمن د. مجدلاني الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض لكافة محاولات فرض الوقائع الاستيطانية الاسرائيلية على الأرض لإجهاض حل الدولتين من خلال استمرار الاحتلال في برامج التهويد وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري وفي ارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الصامد وحقوقه الوطنية الثابته .وتطرق اللقاء أيضا إلى انعقاد المجلس الوطني ، باعتباره استحقاق وطني ، لمراجعة السياسات ووضع برنامج سياسي وطني ، وتجديد الشرعية للمؤسسات الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .بدوره، أكد الشيوخي التفاف جماهير شعبنا في كافة القواعد الشعبية الفلسطينية وفي القدس والخليل وفي كافة اماكن تواجده في الداخل والخارج حول القيادة الشرعية وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات ولا بديل عن منظمة التحرير وان منظمة التحرير هي العنوان الوحيد لشعبنا والبيت الجامع لاطياف شعبنا كافة .وفي نفس الاطار وضع الشيوخي عضو اللجنة التنفيذية د. المجدلاني في صورة الوضع الميداني والعمل على توحيد الجهود وتعزيز التكافل الاسري والاجتماعي والوطني.وتحدث عن البرامج التي يتم تنفيذها من قبل منظومة حماية حقوق المستهلك وبرامج تعزيز صمود المزارعين والمنتجين ودعم وتعزيز المنتج المحلي والاقتصاد الوطني وحملات منع تهريب بضائع ومنتجات المستوطنات وحماية أسواقنا المحلية من الإغراق بالبضائع الإسرائيلية وشرح معانات اهلنا القاطنين على خطوط التماس مع الجدار العنصري والمستوطنات والبؤر الاستيطانية وفي المناطق المستهدفة مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع جميع المحافظين ومع كافة الجهات الرسمية والوطنية والاهلية والشعبية في جميع المحافظات لتثبيت المواطنين في اماكن تواجدهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الأخطار الإسرائيلية وبرامج التهويد .