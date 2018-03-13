الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس

الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به بالتنقيب عن آثار وضبطت بمنزله 7 اجهزة للكشف عن المعادن والاثار ومقتنيات أثرية شمال غرب نابلس .

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة وبعد توفر معلومات لديها عن وجود مقتنيات أثرية في منزل أحد المشتبه بهم بالتنقيب عن اثار وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار بشرطة نابلس تساندها دورية من مركز شرطة شمال غرب نابلس بعد استصدار جميع المذكرات اللازمة لإلقاء القبض والتفتيش.

وأضاف البيان أن الشرطة وبعد تفتيش المنزل اصولاً ضبطت 7 اجهزة للكشف عن المعادن يشتبه انها تستخدم للتنقيب عن الآثار و14 قطعة نقدية يشتبه انها أثرية وحجر يشتبه انه حجر كريم وكسر فخاري وكسر زجاجي يشتبه انها أثرية.

وأكد البيان أن الشرطة قامت باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به والمضبوطات التي ضبطت بمنزله وتوقيفه لمدة 24 ساعة لحين إحالته للنيابة العامة اصولاً.

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