بوليتكنك فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة القدس بين الماضي والحاضر

رام الله - دنيا الوطن

حصل فريق جامعة بوليتكنك فلسطين على المركز الأول في المسابقة الثقافية ( القدس بين الماضي والحاضر ) والتي أقيمت يوم أمس تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم في رحاب الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية / جامعة الإستقلال - أريحا.



حيث أطلق الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نيابةً عن وزير التربية والتعليم العالي إشارة بدء فعاليات تلك المسابقة الثقافية الهامة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين والتي تنظمها الوزارة لهذا العام من خلال الإدارة العامة للتعليم الجامعي وبالشراكة مع لجنة النشاطات الطلابية في الوزارة ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية بمشاركة ( 12 ) جامعة ومؤسسة تعليمية مؤكداً في كلمته أن رسالة وزارة التربية والتعليم العالي هي من أهم الدعائم الأساسية للبناء المعرفي لدى الطلبة الجامعيين ، مشيداً بالجهود التي تقودها طواقم وزارته ومؤسسات التعليم العالي والتي تمثلت في تنظيمها لهذه المسابقة الوطنية الهامة التي حملت هذا العام عنوان ( القدس بين الماضي والحاضر ) والتي تهدف لتسليط الضوء على الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد المدينة المقدسة من خلال سعيه الدائم لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية فيها بشتى السُبل.



حضر فعاليات إطلاق تلك المسابقة كل من الدكتور عبد الناصر القدومي رئيس الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية / جامعة الإستقلال والدكتور إيهاب القبج الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي والأستاذ أيمن الهودلي مدير الشؤون الطلابية في الوزارة والأستاذ نصر أبو كرش مدير التربية والتعليم العالي في محافظة أريحا والأغوار والأخ باسم بني شمسه مدير برامج التعليم في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وعدد من عمداء شؤون الطلبة بالإضافة لمسؤولي الأنشطة في الجامعات الفلسطينية المختلفة والطلبة المشاركين.



من جهته ، أكد القدومي على أهمية تعزيز الثقافة لدى الطلبة في الجامعات الفلسطينية حيث أن المسابقة تعزز هذا التوجه بشكل خاص مشيداً بدور وزارة التربية في هذا الجانب وتعاونها الدائم مع مؤسسات التعليم العالي بشكل عام.

و أشار بني شمسة إلى مساهمة مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في زيادة الوعي لدى الشباب الجامعي الفلسطيني حول مدينة القدس من خلال تلك البرنامج التي تقدمه مؤسسته للمساهمة في مواجهة حملة الاحتلال الشرسة الرامية لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها الفلسطينية.



و الجدير بالذكر بأن تلك المسابقة جرت في أربع جولات رئيسية سادها روح المنافسة العالية بين الفرق الجامعية المختلفة وقد فاز فريق جامعة جامعة بوليتكنك فلسطين بها جميعاً و كان آخرها الجولة النهائية التي جمعت بين فريق جامعة بوليتكنك فلسطين وفريق جامعة بير زيت لتنتهي تلك الجولة بفوز مُستحق لفريق جامعة بوليتكنك فلسطين على نظيره ليتوج بالمركز الأول في تلك المسابقة الوطنية الهامة.



وفي تعقيبه على النتيجة النهائية للمسابقة أوضح أ. طارق البيطار مسؤول قسم النشاطات اللامنهجية في جامعة بوليتكنك فلسطين بأن مشاركة الجامعة في مثل تلك النشاطات تأتي دوماً ضمن سياسية إدارة الجامعة الرامية إلى رفع مخزون البناء المعرفي لطلبة الجامعة جنباً إلى جنب مع التحصيل الأكاديمي لهؤلاء الطلبة حول قضاياهم الحيوية في كافة مناحي الحياة الجامعية المختلفة مما له أثر بالغ في صقل شخصيتهم الطلابية المُميزة، مقدماً شكره الخاص لإدارة الجامعة على كل تقدمه من إمكانيات لتسهيل تلك المهمة الصعبة والهامة في نفس الوقت.