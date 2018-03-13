وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة

وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام اختيار الجامعة العربية القدس عاصمة للتراث العربي التفافًا حول المدينة، وتأكيدًا على عروبتها وإسلاميتها، ورفضًا لسياسة الأمر الواقع التي تسعى دولة الاحتلال لفرضها في عاصمتنا الأبدية، ومناهضة للانحياز الأمريكي الأعمى الذي يستهدف زهرة المدائن، ويمنح نفسه حق التصرف بها كيفما يشاء.

وحيّت الدول العربية الشقيقة، التي لم تبخل يوم عن دعم القدس  سياسيًا ومعنويًا وماديًا، واستجابت لدعوات الوزارة في تخصيص أيام إعلامية لنصرة القدس ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساندة المقدسات الإسلامية والمسيحية في وجه سياسيات الأسرلة، وفرض الضرائب، والتطهير العرقي.

وأكد القائم بأعمال وزير الاعلام د.فايز أبو عيطة أن اعتماد يوم التراث العربي القادم يومًا للتراث المقدسي يُدلل على العمق العربي لفلسطين، وهو خط دفاعها الأول، والرئة التي تستمد المدينة وأهلها الثبات والصمود منها، بالرغم من  العدوان الإسرائيلي المسعور، والإملاءات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي.

وحث وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين للمشاركة في حملة الإسناد والفعاليات الإعلامية التي ستعلن عنها الوزارة، الخاصة بإظهار التراث العربي والإسلامي لإيلياء ويبوس ومدينة الله ومدينة السلام، والتعريف بهويتها، ونسف الراوية الإسرائيلية الحافلة بالتزوير والاستلاب لكل مكونات المدينة ورموزها وإرثها الحضاري.

أخبار ذات صلة

اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة

اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة

مجدلاني يشيد بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وإقامة الدولة

مجدلاني يشيد بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وإقامة الدولة

بلدية رام الله والهلال الاحمر تضعان حجر أساس مدرسة الصم الثانوية

بلدية رام الله والهلال الاحمر تضعان حجر أساس مدرسة الصم الثانوية

الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس

الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس

بوليتكنك فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة القدس بين الماضي والحاضر

بوليتكنك فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة القدس بين الماضي والحاضر

غطاس: محاولة اغتيال &#34;الحمد الله&#34; استهدفت أبو مازن شخصيًا

غطاس: محاولة اغتيال "الحمد الله" استهدفت أبو مازن شخصيًا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة

اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة

مجدلاني يشيد بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وإقامة الدولة

مجدلاني يشيد بصمود شعبنا على طريق الحرية والعودة وإقامة الدولة

بلدية رام الله والهلال الاحمر تضعان حجر أساس مدرسة الصم الثانوية

بلدية رام الله والهلال الاحمر تضعان حجر أساس مدرسة الصم الثانوية

الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس

الشرطة تقبض على شخص بحوزته 7 اجهزة للكشف عن المعادن بنابلس

عربي

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

منوعات

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها