هنية: نحن بحاجة لإطلاق مشروع مصالحة شاملة وواسعة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى إطلاق مشروع مصالحة شاملة وواسعة، مشدداً على ضرورة التصدي للقرارات والمخططات الأمريكية.



وأضاف هنية، خلال كلمة له في الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين، يجب أن نسعى جميعاً تجاه كل ما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ويحميه من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على ضرورة تبني دعم المقاومة وصمود المقدسيين وأهالي غزة



وأكد هنية، على ضرورة أن لا نسمح بتمرير أي مخططات تهدد الحالة الفلسطينية والعربية، مطالباً بإطلاق الفعاليات في كل الاتجاهات من أجل التصدي للإدارة الأمريكية ولم يقف معها.



وتابع: "صفقة ترامب تستهدف محورين أولها الحالة العربية وثانيهما محور فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية، والسعي لكسر جبهة المقاومة والحاضنة الشعبية من خلال سياسة الحصار والتجويع والتركيع".



وأكمل: "نحن في حالة فارقة لابد من نهضة قوية وصوت عالي وجهد متواصل، من أجل تجاوز هذه المرحلة، وأريد أن أطمئن الجميع أنه برغم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ إلا أنه مصمم على أن لا يفرط بأرضه ومقدساته، والمقاومة مستمرة وشاملة وواسعة بكل مضامينها وعلى رأسها المقاومة العسكرية التي نتمسك بها كخيار استراتيجي لتحرير الأرض والمقدسات".