أول تعليق للواء أبو نعيم على استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة

أول تعليق للواء أبو نعيم على استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة
اللواء توفيق أبو نعيم
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن فرق التحقيق في وزارة الداخلية باشرت عملها منذ وقوع حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكد أبو نعيم،  أنه كان له ثلاث جولات في المكان موقع الانفجار، منذ الأمس بشكل شخصي، لتأمين الطريق، مشدداً على أن هذا الحادث لا يخدم إلا الاحتلال، أنه سيكون هناك تحقيق ومحاسبة للفاعلين، وسيعلن عن النتائج فور التوصل لها.

وأضاف: "هذا حدث مؤسف جداً وسنعمل جادين للوصول إلى الفاعلين، ونثمن قرار الوفود العودة مجدداً إلى قطاع غزة".

فيديو: تعليق اللواء توفيق أبو نعيم على استهداف موكب رئيس الوزراء
 

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