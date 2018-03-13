اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام

اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل اللواء توفيق الطيراوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، القنصل البريطاني العام فيليب هول، يرافقه كل من: مديرة مكتبه ليانا نسيبة، والعميد جوني بورون الضابط البريطاني الأعلى برتبة رئيس فريق الدعم البريطاني، بمكتبه في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء.

ورحب اللواء د. الطيراوي، بالضيف ومن معه، مقدماً شكره على جهودهم وتعاونهم في تنظيم دورات، وتأهيل كوادر المؤسسة الأمنية، لكي تكون جاهزة في الوقت الذي يحقق فيه الشعب الفلسطيني استقلاله، وزوال الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، على التحدي العظيم في بناء المؤسسة، ومواجهة عراقيل الاحتلال الإسرائيلي وغيره، لأن هناك أناساً لا يحبون أن تكون مؤسسات فلسطينية مميزة ورائدة في العمل، ولكن بفضل إرادتنا والمساعدة الخارجية من الدولة الصديقة، ستبقى جامعة الاستقلال مميزة داخلياً وخارجياً.

بدوره، قدم أ. د. عبد الناصر القدومي، شرحاً مفصلاً عن عمل الجامعة والتطور المستمر على كافة الأصعدة، خاصة في التخصصات الجديدة المعتمدة في برنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، مشيراً إلى أن الجامعة عضو في اتحادات الجامعات العالمية والإسلامية والعربية.

من جهته، شكر القنصل البريطاني العام فيليب هول، رئاسة الجامعة على العرض المعلوماتي المذهل عن واقعها وإنجازاتها، وقال: "لدى جامعتكم تجربة فريدة وطلاب مميزين ومنهاج دراسي واضح"، وتحدث هول عن المحاولة البريطانية في جمع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية تحت مظلة واحدة، مشيداً هنا بتجربة جامعة الاستقلال في جمع التخصصات الأمنية والعسكرية والشرطية تحت مظلتها.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الجامعة، درعاً تقديرياً للقنصل البريطاني العام، تقديراً لجهوده المميزة في العمل، وروح التعاون الدائمة، وتم اصطحاب الضيوف في جولة تعريفية ميدانية على كليات ومرافق الجامعة.

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