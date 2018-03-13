الرجوب يشارك تجربته القيادية مع متدربي المدرسة الوطنية للإدارة

الرجوب يشارك تجربته القيادية مع متدربي المدرسة الوطنية للإدارة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استضافت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة رام الله، اللواء جبريل رجوب امين اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث تحدث عن تجربته الشخصية في الإدارة والقيادة للمشاركين في برنامج إعداد القادة الدفعة الثاني الذي تنفذه المدرسة الوطنية للإدارة.

وقد اطلع رجوب على منهجية عمل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والبرامج التي تنفذها وخطتها الاستراتيجية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لصالح تطوير وتنمية الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام، والآلية التي تم إتباعها لاختيار المشاركين في برنامج إعداد القادة والبرامج الأخرى.

ورحب رئيس ديوان الموظفين العام – رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة موسى أبو زيد باللواء رجوب، مثنياً على المسيرة الكبيرة التي يحملها، وأكد أبو زيد أن تجربته في القيادة والإدارة تشكل مثالا يقتضى به للمتدربين في برنامج إعداد القادة الفلسطينيين.

وشكر أبو زيد رجوب على تلبية الدعوة والحديث عن تجربته في الإدارة والقيادة، ومناقشة العوامل التي تساعد الشخص على أن يكون قيادي ناجح أمام مشتركي ومتدربي برنامج إعداد القادة- الدفعة الثانية في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

من جانبه قال اللواء جبريل رجوب امين اللجنة المركزية لحركة فتح إن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة هي مدرسة حضارية، ومثال للفخر والاعتزاز بمؤسسة كهذه المؤسسة موجودة على أرض فلسطين، مؤسسة تعمل على بناء كوادر وتأهيلها.

كما أثنى رجوب على الدور الرائد والطليعي الذي قام به أبو زيد حيث استطاع بناء هذا الصرح الكبير والهام للموارد البشرية في دولة فلسطين، في ظل وجود احتلال حيث أن دول تفوق دولة فلسطين بعدد السنين ولكنها لا تملك مؤسسات مثل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والتي تعمل على تطوير المورد البشري وبالتالي تطوير الدولة.

ويجدر الذكر أن المدرسة الوطنية للإدارة تنظم عدداً من اللقاءات للمشاركين ببرنامج إعداد القادة مع عدد من القيادات السياسية في الشعب الفلسطيني ومدراء المؤسسات الخاصة ذات التجارب الرائدة في الإدارة والقيادة، وتهدف من خلالها اطلاع المشاركين بالبرنامج على تجاربهم وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة في الإدارة والقيادة.

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