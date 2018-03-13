وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحتفي بموظفاتها

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحتفي بموظفاتها
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي، في مقر الوزارة في رام الله.

وبهذه المناسبة عبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.علام موسى عن اهتمام الوزارة بالدور الريادي للمرأة والتميز الذي يخلقه تواجدها في شتى نواحي الحياة وكافة مجالات العمل بمختلف القطاعات التنموية.

وأكد مساهمتها ودورها الفاعل بشكل خاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحديات التي تواجهها ومسؤولية المجتمع بتقديم الدعم لها وتمكينها على مختلف الاصعدة بما يضمن قواعد العدالة للجميع؛ لخلق مسيرة ناجحة من الانجازات الرائدة اجتماعياً يسهم فيها جميع أفراد المجتمع.

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