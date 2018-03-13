مجدلاني: مؤتمر روما للمانحين صفعة لإدارة ترامب وللاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن انعقاد مؤتمر روما للدول المانحة لـ (أونروا) بحضور اكثر من 90 دولة، يمثل صفعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ولحكومة الاحتلال التي تحاول تقويض عمل الأونروا وتجفيف مصادرها المالية وفرض حصار عليها.



جاء ذلك، خلال لقاء مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مالطا لدى دولة فلسطين روبن غاوتشي، وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وأشاد د.مجدلاني، بمواقف مالطا الداعمة لحقوق شعبنا وتحقيق السلام العادل القائم على مبادئ الشرعية الدولية، لافتاً إلى أن على الاتحاد الاوروبي ودوله لعب دور اكبر في الشرق الأوسط، مشيداً بموقف الاتحاد الاوروبي الذي عبر عنه وزراء خارجيته برفض أي حلول لا تقوم على حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ات الصلة بالقضية الفلسطينية.



وتطرق اللقاء الذي حضرته عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي تغريد كشك، إلى الوضع السياسي، وخصوصاً بعد أن اخرجت الادارة الامريكية نفسها من عملية التسوية عبر نقل سفارتها للقدس ، والمحاولات الجارية لتصفية القضية الفلسطينية عبر طرحها ما يسمى صفقة العصر.



ومن جانبه أكد غاوتشي، على العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تربط جمهورية مالطا حكومة وشعبا مع فلسطين وعلى اهتمام حكومته بقضية فلسطين، ودعمها لعملية سلام عادلة تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة استنادا الى الشرعية الدولية.